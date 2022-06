Ciclismo: Pogacar prepara a Livigno il tris al Tour de France

(ANSA) - LIVIGNO, 03 GIU - Una delle squadre ciclistiche più importanti e una delle località più amate dai professionisti di ogni disciplina: il matrimonio tra UAE Team Emirates e Livigno sembra destinato a durare. La squadra degli Emirati Arabi Uniti, che tra le proprie fila schiera campioni come Tadej Pogacar e Marc Hirschi, ha scelto la località valtellinese a 1.816 metri come 'Official Altitude Training Partner', e quartier generale in vista delle grandi corse a tappe estive. Il Tour e la Vuelta, infatti, verranno preparate proprio sulle strade livignasche, permettendo così ai corridori del team di sfruttare i benefici dell'allenamento in altura, che a Livigno si accompagna a strutture d'avanguardia e attenzione ai dettagli. Il gruppo coinvolto in questo ritiro, oltre che da Pogacar e Hirschi, è composto da Juan Ayuso, George Bennett, Brandon McNulty, Marc Soler, Matteo Trentin, Vegard Laengen, Mikkel Bjerg e Majka Rafal e alloggia e dorme a 2200 metri di altitudine, per ottimizzare al meglio la preparazione.

"Dal punto di vista delle prestazioni, Livigno è un ottimo posto per allenarsi - spiega Iñigo San Millan, Head of Performance della squadra -. Soddisfa tutti i requisiti necessari per avere successo grazie ai benefici che l'allenamento in altura porta ai corridori. Qui abbiamo trovato una comunità dedita allo sport". Al team il compito di sostenere Pogacar nella caccia a uno storico tris, che dopo i successi del 2020 e del 2021 lo proietterebbe tra le leggende in maglia gialla, come Eddy Merckx, Miguel Indurain, Chris Froome, capaci di inanellare tre successi consecutivi al Tour.

"La preparazione per gli appuntamenti più importanti, come il Tour de France - le parole di San Millan - comincia con lo studio e la scelta delle modalità e location per l'allenamento dedicato. Il Tour de France è una corsa che mette a dura prova i corridori. Quindi, per noi l'allenamento in alta quota è fondamentale per preparare il corpo, e qui a Livigno possiamo concentrarci bene e preparare tutte le varie fasi che affronteremo in gara". Così Pogacar ha macinato chilometri nelle valli livignasche e sui iconici passi che circondano la località: cime storiche del ciclismo, come il Bernina, il Gavia, lo Stelvio e il Mortirolo. (ANSA).