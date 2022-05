Giro: ad Aprica vince Hirt per distacco la 16/a tappa

Il ceko Jan Hirt, in 5h40'45", ha vinto per distacco la 16/a tappa del 105/o Giro d'Italia di ciclismo, da Salò (Brescia) ad Aprica (Sondrio), lunga 202 chilometri. Secondo l'olandese Thymen Arensman a 8". Richard Carapaz ha conservato per soli 3", nei confronti dell'australiano Jai Hindley, la maglia rosa. L'ecuadoriano oggi si è piazzato al 4/o posto, a 1'24" dal vincitore Jan Hirt. Hindley è giunto sul traguardo assieme a Carapaz, precedendolo però al 3/o posto e intascando i 4" di abbuono che gli hanno permesso di rosicchiare secondi preziosi nella classifica generale.