Giro: pedalate azzurre con Ballan, Bettini e Moser

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Banca Mediolanum, per il 20/o anno sponsor del Gran premio della montagna al Giro d'Italia di ciclismo, organizza in Piemonte 'Un giro nel Giro, dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere con loro l'emozione del percorso, anticipando la tappa di qualche ora. Prenderà il via a Torino la pedalata amatoriale insieme agli ex fuoriclasse e storici testimonial di Banca Mediolanum: Francesco Moser, Paolo Bettini e Alessandro Ballan. Il gruppo in maglia azzurra partirà insieme ai testimonial sabato, alle ore 9,30, da piazza Vittorio Veneto, per poi transitare sul ponte Vittorio e immettersi nel circuito di gara, dove rimarrà fino ad arrivare nei pressi del traguardo. Il Giro d'Italia sarà anche l'occasione per aiutare le famiglie che vivono in difficoltà, in particolare quelle con minori affetti da patologie gravi o inguaribili, per cui solo il 5% può accedere alle cure palliative pediatriche necessarie. Per questo, Fondazione Mediolanum Onlus, ha deciso di impegnarsi insieme ad Associazione Vidas, Fondazione Ant Italia Onlus, e Lilt Associazione Provinciale Milano Monza Brianza APScon la raccolta fondi 'Uno di famiglia', per offrire gratuitamente un servizio di reperibilità telefonica h24, assistenza medica e cure palliative domiciliari alle famiglie con minori affetti da malattie gravi o inguaribili. (ANSA).