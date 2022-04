Ciclismo: tragedia a Giro Sardegna,amatore muore di infarto

(ANSA) - SAN TEODORO, 28 APR - Un ciclista amatoriale, Rosario Poli, 64 anni di Monza, è morto a San Teodoro (Sassari) a fine mattinata in seguito a un malore accusato mentre partecipava alla quinta tappa del Giro di Sardegna, gara riservata ad agonisti e amatori che si sta svolgendo in questi giorni in Gallura.

Il ciclista del team Cus Pro Patria Milano si è sentito male mentre la gara transitava nei pressi di Straulus, frazione di San Teodoro, quando mancavano ormai pochi chilometri all'arrivo a Budoni. Immediatamente soccorso, il 64enne non ce l'ha fatta e ha cessato di vivere nelle mani dei medici del 118. "Rivolgiamo il cordoglio di tutta la comunità alla famiglia del ciclista", commenta affranto il sindaco di Budoni, Giuseppe Porcheddu. "La sua scomparsa è una tragedia che ci tocca tutti, in momento in cui ci si apprestava a un ritorno alla normalità dopo due anni di sofferenza". La manifestazione Giro di Sardegna proseguirà anche domani con l'ultima tappa, ma cerimonie di premiazione e altri eventi a margine si svolgeranno in tono minore. (ANSA).