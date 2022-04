Ciclismo: Tour of the Alps, vince il francese Romain Bardet

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - Una spettacolare ultima frazione, con partenza e arrivo a Lienz, ha regalato al francese Romain Bardet il successo finale al Tour of the Alps 2022, e al connazionale Thibaut Pinot una splendida rivincita dopo la delusione di Kals am Grossglockner. Bilbao cede sulla salita di Stronach consegnando alla Francia una giornata da ricordare.

La quinta, ultima e decisiva frazione del Tour of the Alps 2022, 114,5 Km da Lienz a Lienz si è conclusa nel pomeriggio e ha visto due talenti francesi riprendersi la scena dopo stagioni difficili. Che Romain Bardet fosse in un ottimo stato di forma lo si era visto già lunedì sul traguardo di Primiero/S. Martino di Castrozza, confermandolo poi negli arrivi successivi, ma l'atleta del Team DSM ha corso le prime quattro frazioni senza mai attaccare. Gli è bastata una sola offensiva, sulla durissima ascesa di Stronach, per distanziare il leader della generale fino a questa mattina, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), e andarsi a prendere la Maglia Verde Melinda sul traguardo di Lienz.

Una vittoria di forza e astuzia, confezionata insieme al compagno di squadra Thymen Arensman terzo nella generale, che rafforza la posizione del francese in vista del Giro d'Italia.

Con loro è salito invece sul podio Micheal Storer (Groupama-FDJ), secondo con un ritardo di soli 14" da Bardet, a conferma di quanto questo Tour of the Alps 2022 sia rimasto aperto fino all'ultimo. (ANSA).