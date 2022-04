Ciclismo: Freccia Vallone,Alaphilippe in coppia con Evenepoel

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Julian Alaphilippe, campione del mondo in carica, fara' coppia col belga Remco Evenepoel, mercoledì, nella Freccia Vallone: lo ha annunciato il team dei due ciclisti, la Quick Step, sottolineando come per Evenepoel si tratti della prima partecipazione alla classica delle Ardenne che si conclude sul muro di Huy. Alaphilippe è invece veterano della gara, in cui e' imbattuto dal 2018: ha infatti vinto le edizioni 2019 e 2021, saltando quella del 2020. La gara su territorio belga si addice particolarmente al francese, che alla sue prime partecipazioni, nel 2015 e nel 2016, chiuse secondo dietro allo spagnolo Alejandro Valverde. Alaphilippe avrà al suo fianco in particolare i belgi Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder e Louis Vervaeke. Se vincesse per la quarta volta la Freccia Vallone, avvicinerebbe il record di Valverde, cinque volte vincitore tra il 2006 e il 2017. (ANSA).