Ciclismo: Longo Borghini vince Parigi-Roubaix donne

(ANSA) - ROUBAIX, 16 APR - La campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini ha vinto per distacco (l'allungo decisivo lo ha fatto a 34 km dal traguardo) la gara femminile della Parigi-Roubaix, svoltasi lungo 124 chilometri. Al secondo posto la belga Lotte Kopecky, terza l'olandese Lucinda Brand. La settimana scorsa un'altra italiana, la 24enne Marta Cavalli oggi quinta, aveva vinto l'Amstel Gold Race.

"Devo ringraziare la mia famiglia e il mio fidanzato Jacopo, ma soprattutto la Trek Segafredo - il commento della piemontese dopo la vittoria : avevo detto loro che non dovevano portarmi perché in questo inizio di stagione non avevo ottenuto bei risultati e invece loro hanno insistito, mi hanno dato fiducia, ha detto che e l'avrei fatta e infatti avevano ragione". "Ho saltato Amstel Gold Race e Freccia del Brabante - dice ancora la campionessa italiana -, ho preso degli antibiotici, oggi mi sentivo bene e ho vinto. Devo portare sul podio con me tutta la mia squadra perché hanno fatto un lavoro straordinario. Mi dispiace per la squalifica di Elisa Balsamo, un pezzo di questa vittoria è anche per lei". La Longo Borghini si riferisce alla campionessa del mondo, che è stata squalificata perché, durante le fasi 'calde' della corsa, si è attaccata all'ammiraglia.

(ANSA).