Ciclismo: Freccia del Brabante; vince americano Sheffield

(ANSA) - OVERIJSE, 13 APR - Il 19enne americano Magnus Sheffield, dell'Ineos Grenadier, ha vinto per distacco la 62/a edizione della Freccia del Brabante, gara in linea belga che di solito precede la Parigi-Roubaix (che si corre domenica). Per il neoprofessionista statunitense è la seconda vittoria dell'anno dopo il successo in una tappa del giro dell'Andalusia, in febbraio.

L'azione decisiva si è sviluppata a una trentina di chilometri dal traguardo, quando un gruppo di sette corridori (Cosnefroy, Sheffield, Turner, Wellens, Pidcock, Barguil ed Evenepoel) è andato in fuga. A 5 km dall'arrivo c'è poi stata l'azione decisiva di Sheffield, favorita dai compagni di squadra Turner e Pidcock.

La volata degli inseguitori, per il secondo posto, è stata vinta dal francese Benoît Cosnefroy, secondo anche domenica scorsa all'Amstel Gold Race. (ANSA).