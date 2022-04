Giro Handbike: prima tappa a Bari e maglia rosa a Giagnoni

(ANSA) - BARI, 03 APR - Si è svolta a Bari, con partenza dal Lungomare, la prima delle sette tappe italiane della dodicesima edizione del 'Giro Handbike', dedicata al mezzo a tre ruote azionato dalle braccia, aperta anche ad atleti normodotati. Ad aggiudicarsi la maglia rosa è stato Cristian Giagnoni, paraciclista ed ex campione di hockey, già vincitore del Giro d'Italia Handbike dal 2016 al 2019. Sul podio con lui gli atleti Mirko Testa e Mirko de Cortes. Alla tappa barese hanno partecipato in 63 provenienti da tutta l'Italia: 'Bari pedala senza barriere' lo slogan scelto per l'evento.

Emozionato il sindaco Antonio Decaro: "Torna il grande sport a Bari con la dodicesima edizione del 'Giro Handbike'. È stato un onore riaprire la stagione degli eventi sportivi con gli atleti della Handbike che più di tutti ci insegnano ogni giorno che lo sport è vita. Un grazie speciale alla scuola di ciclismo 'Franco Ballerini' che ci ha permesso di ospitare questo evento", conclude il primo cittadino". Prossimo appuntamento con il Giro Handbike a Bellaria Igea Marina (Rimini). (ANSA).