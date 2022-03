Ciclismo: Catalogna; australiano O'Connor vince terza tappa

(ANSA) - LA MOLINA, 23 MAR - L'australiano Ben O'Connor ha vinto per distacco la terza tappa della 'Volta a Catalunya', la Perpignano-La Molina di 161,1 km con le salite di Mon-Luis e Collada de Toses prima dell'arrivo a 1700 metri della stazione sciistica di La Molina. E' la terza vittoria australiana in altrettante frazioni del Catalogna dopo i successi Michael Matthews nella prima tappa e di Kaden Groves nella seconda.

Oggi O'Connor, andato in fuga a 8.5 km dal traguardo, ha preceduto il 19enne spagnolo Juan Ayuso, secondo, e il colombiano Nairo Quintana. Al settimo posto Giulio Ciccone.

L'australiano ha conquistato anche il primato in classifica generale in cui precede Ayuso di 10" e Quintana di 12". Domani nuova tappa di montagna, con arrivo a Boi Taull.