Ciclismo, Milano-Sanremo: trionfo per distacco di Mohoric

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Lo sloveno Matej Mohoric ha vinto per distacco la 113/a edizione della Milano-Sanremo, partita dallo storico velodromo Maspes-Vigorelli e conclusa a Sanremo, in via Roma, dopo 293 chilometri. Mohoric, con il tempo di 6h27'49", ha preceduto sul traguardo sanremese il francese Anthony Turgis, secondo a 2", e l'olandese Mathieu Van der Poel, terzo con lo stesso tempo. Al quarto posto l'australiano Michael Matthews, quinto l'altro sloveno Tadej Pogacar. Il belga Wout Van Aert, favorito della vigilia, si è fermato all'ottava piazza. (ANSA).