Ciclismo: bronchite e febbre, Alaphilippe salta la 'Sanremo'

"Sabato niente Milano-Sanremo per me.

Bronchite + febbre = x. E' triste lasciare la squadra, soprattutto dopo una settimana difficile di prove alla Tirreno-Adriatico, dove sentivo che le gambe giravano bene, nonostante la caduta alla Strade bianche. Adesso serviranno riposo e pazienza. A presto". E' il post pubblicato - sul proprio account ufficiale di Instagram - dal due volte campione del mondo su strada in linea, Julian Alaphilippe, che ha reso noto di dover rinunciare alla partecipazione alla Milano-Sanremo di sabato. Il francese era tra i favoriti alla vittoria finale.

