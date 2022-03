Parigi-Nizza: vince Roglic, ultima tappa a S.Yates

Primoz Roglic resiste agli ultimi attacchi dei rivali, in particolare a quelli insistenti e disperati al tempo stesso dell'inglese Simon Yates, e si aggiudica l'80/a edizione della Parigi-Nizza di ciclismo. La leadership dello sloveno è stata letteralmente salvata dal belga Wout Van Aert, che è stato protagonista sul Col d'Eze, scandendo il passo del capitano della propria squadra con una performance di altissimo livello.

Yates le ha provate tutte per annullare il ritardo in classifica, ma alla fine si è dovuto arrendere e accontentarsi del secondo posto nella generale della corsa a tappa francese e del successo nell'8/a e ultima frazione odierna. Yates ha trionfato in 2h52'59", precedendo sul traguardo lo stesso Van Aert, secondo a 9", e appunto Roglic, terzo con lo stesso tempo del compagno belga di team. Nella generale lo sloveno si è imposto in 29h19'15", con 29" di vantaggio su Yates e 2'37" sul colombiano Daniel Martinez, terzo.