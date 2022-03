Parigi-Nizza: Van Aert vince la crono, è nuovo leader

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il belga Wout van Aert ha vinto la quarta tappa della Parigi-Nizza, una cronometro di 13,4 chilometri ed ha anche conquistato la maglia gialla di leader della classifica generale. La prova disputata a Montlucon ha visto un'altra tripletta per la squadra Jumbo, dato che alle spalle del belga si sono classificati lo sloveno Primoz Roglic e l'australiano Rohan Dennis, staccati rispettivamente di due e sei secondi.

Nella classifica generale, van Aert precede Roglic di 10 secondi e di 28 il francese Christophe Laporte, che era il leader prima di accusare oggi un ritardo di 29'' dal belga. Il campione in carica, il tedesco Maximilian Schachmann (Bora), si è ritirato prima del via. (ANSA).