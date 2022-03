Ciclismo, Parigi-Nizza: tappa a Pedersen, Laporte è leader

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Mads Pedersen ha vinto la 3/a tappa dell'80/a edizione della Parigi-Nizza di ciclismo, da Vierzon a Dun-le-Palestel, lunga 191 chilometri.

Il danese, con il tempo di 4h23'29", ha preceduto sul traguardo il francese Bryan Coquard, secondo, e il belga Wout Van Aert, terzo. In classifica generale il francese Christophe Laporte comanda in 11h34'44", con un vantaggio di 1" sullo stesso Van Aert, secondo, e lo sloveno Primoz Roglic, in ritardo 9", terzo.

Domani è in programma la 4/a frazione, una cronometro individuale Domérat a Montluçon, lunga 13,4 chilometri. (ANSA).