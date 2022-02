Ciclismo, UAE Tour: bis di Philipsen, Pogacar resta leader

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Jasper Philipsen concede il bis e vince allo sprint - con il tempo di 4h17'05" - anche la 5/a tappa del 4/o UAE Tour di ciclismo, disputata fra Ras al Khaimah Corniche e Al Marjan Island, su un percorso lungo 182 chilometri. Il belga della Alpecin Fenix, che si era già aggiudicato la frazione d'apertura, ha preceduto sul traguardo l'olandese Olav Kooij, secondo, e l'irlandese Sam Bennett, terzo. Quarto posto per Matteo Malucelli, mentre Elia Viviani si è dovuto accontentare della 6/a piazza.

Niente è cambiato in testa alla classifica generale, con il campione uscente, lo sloveno Tadej Pogacar, sempre in maglia rossa in 18h19'37" e un vantaggio di 4" sull'azzurro Filippo Ganna. Terzo il russo Aleksandr Vlasov, con un ritardo di 14".

Domani la corsa emiratina proseguirà con la 6/a e penultima tappa, dedicata all'Expo di Dubai. Dopodomani il gran finale.

