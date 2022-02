Ciclismo, UAE Tour: Bissegger vince la crono, Ganna secondo

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il campione del mondo della specialità, Filippo Ganna, ha dovuto accontentarsi del secondo posto nella cronometro individuale odierna - valida come 3/a tappa - dell'UAE Tour di ciclismo, piazzandosi alle spalle di Stefan Bissegger che gli ha inflitto un ritardo di 7". Lo svizzero ha ricoperto i 9 chilometri del percorso di Ajman Al Zorah con il tempo di 9'43" e alla media di 55.574 km/h. Al terzo posto si è piazzato l'olandese Tom Dumoulin, con un ritardo di 14" dal vincitore, quarto il campione uscente sloveno Tadej Pogacar. Nella classifica generale cambia il leader, che adesso è proprio Bissegger, davanti a Ganna (a 7") e al belga Jasper Philipsen, in ritardo di 12".

Domani è in programma la 4/a tappa della corsa emiratina, lunga 181 chilometri, con partenza da Al Fujairah e arrivo in salita a Jebel Jais, a 1.491 metri di quota. (ANSA).