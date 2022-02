Ciclismo, Tour Oman: l'ultima tappa a Gaviria, la corsa a Hirt

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Fernando Gaviria ha vinto la 6/a e ultima tappa del Tour of Oman di ciclismo, disputata da Al Mouj Muscat a Matrah Corniche e lunga 132,5 chilometri. Il colombiano ha preceduto allo sprint l'australiano Kaden Groves, secondo, e il belga Anaury Capiot, terzo. La corsa araba è stata appannaggio del ceco Jan Hirt, che si è imposto nella classifica generale davanti a Fausto Masnada.

Intanto, si cominciano a conoscere i nomi dei corridori che prenderanno parte all'UAE Tour, in programma dal 20 al 26 febbraio, per un totale di sette tappe. Lo sloveno e campione uscente Tadej Pogačar, vincitore del Tour de France nel 2020.e 2021, guiderà la UAE Emirates, della quale farà parte dello stesso Gaviria, che va a caccia delle vittorie di tappa con arrivo in volata. (ANSA).