Ciclismo: giro Oman; Gaviria vince prima tappa

(ANSA) - MUSCAT, 10 FEB - Il colombiano Fernando Gaviria ha vinto in volata la prima tappa del giro dell'Oman, da Al Rustaq Fort a Muscat lungo 138 chilometri. Al secondo posto si +è piazzato l'ex iridato britannico Mark Cavendish, terzo l'australiano Kaden Groves. "Ho messo pressione a me stesso - ha detto Gaviria dopo la tappa - perché volevo assolutamente una vittoria". In carriera il colombiano ha vinto cinque tappe al Giro d'Italia e due al Tour de France.

Domani seconda tappa, Naseem Park-Suhar Corniche di 167,5 km.

