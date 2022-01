Ciclismo: frattura a un femore, Bernal si deve operare

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Secondo la stampa colombiana, che cita i parenti di Egan Bernal, nell'incidente in allenamento il ciclista della Ineos ha riportato la frattura di rotula e femore e dovrà essere operato.

L'incidente è avvenuto nel comune di Gachancipá, una trentina di chilometri a nord della capitale, Bogotá. Nelle fotografie diffuse dai media locali, si vede Bernal sdraiato a terra, accanto al retro di un autobus e circondato dai suoi compagni di squadra.

Il campione "soffre di ferite multiple" ed è attualmente in una clinica vicino a Bogotá, ha detto la polizia. La gravità delle sue condizioni è stata confermata da una nota della Clinica universitaria di La Sabana, secondo la quale il corridore "ha un politrauma e deve sottoporsi a un intervento chirurgico nelle prossime ore".

Stando ad una prima ricostruzione, Bernal ha colpito la parte posteriore dell'autobus, fermo in una cittadina. (ANSA).