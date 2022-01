Ciclismo: Pogacar "inizio con UAE Tour, poi la Milano-Sanremo"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Lo sloveno Tadej Pogacar, detentore del Tour de France, ha in programma di correre quest'anno quattro delle cinque 'Monumento' del calendario ciclistico.

Tralasciando solo la Parigi-Roubaix, ha confermato di voler scoprire ad aprile il Giro delle Fiandre, una delle grandi classiche sul pavé. Lo scorso anno ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia. Pogacar, 23 anni, inizierà la sua stagione all'UAE Tour, dal 20 al 26 febbraio.

Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Tour de France, Vuelta e Giro di Lombardia saranno i principali appuntamenti della sua stagione.

"Probabilmente non sarò il capitano nelle Fiandre - ha detto il ciclista della squadra degli Emirati Arabi Uniti che ha tenuto una videoconferenza dal ritiro - Abbiamo corridori per le classiche, Trentin e altri. Quindi sarò lì per fare esperienza, fare del mio meglio e aiutare la squadra".

Il vincitore dei Tour 2020 e 2021 ha corso il Giro delle Fiandre nella categoria junior nel 2018, gingendo 15/o. "Correrò quattro gare 'monumento' quest'anno ma ciò non significa che mi sono prefissato di vincerle tutte. Un giorno vorrei cimentarmi anche alla Parigi-Roubaix. Ma non subito". (ANSA).