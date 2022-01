Ciclismo: Froome ancora guai, dolore ginocchio ritarda rientro

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Ancora problemi fisici per Chris Froome, e il ritorno in gara e' al momento rinviato: di pochi giorni, probabilmente, ma a data da definire. E' stato lo stesso corridore britannico, quattro volte vincitore del Tour, ad annunciare sul suo canale Youtube di dover fermare la sua preparazione per il rientro causa l'infiammazione di un tendine del ginocchio. "Credo di aver forzato troppo la preparazione - ha spiegato Froome - e al momento non ho certezze di quando e dove la mia stagione comincera'". Froome ha raccontato di aver avuto forti dolori negli ultimi 10 giorni, "e forse per l'entusiasmo ho spinto un po' troppo: ma ero lontano dalla bici da un po', e il mio corpo non era pronto a quei ritmi". Il campione britannico, 36 anni, lotta con gli infortuni da quando nel 2019 una caduta al Dauphine' gli ha provocato fratture multiple, tra femore, gomito, anca e costole. Il ritorno al Tour nel 2021 e' stato segnato da un'altra caduta alla prima tappa, e la chiusura della corsa al 133/o posto. (ANSA).