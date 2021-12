Ciclismo: Amy Pieters resta in coma farmacologico

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Amy Pieters rimarrà in coma farmacologico almeno per altri tre giorni, ha fatto sapere il suo team SD Worx. La ciclista olandese, campionessa del mondo di Madison, è caduta prima di Natale mentre si allenava con la sua squadra ad Alicante.

L'atleta 30enne è stata trasportata in ospedale con un'eliambulanza ed operata per alleviare la pressione sul cervello.

"I medici sottolineano che un riposo extra in questa fase offre maggiori possibilità di recupero", si legge in una nota del team. La decisione di tenerla in coma indotto è stata presa dai "medici spagnoli dell'ospedale di Alicante", dopo "consultazione con diversi medici olandesi". (ANSA).