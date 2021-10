Ciclismo: Mondiali pista, Martina Fidanza oro nello scratch

Primo oro per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix. LA 21enne Martina Fidanza si impone nello scratch, una gara di 15 km in pista con sprint finale. Argento all'olandese Van Der Duin, bronzo all'americana Valente.

"Una gara totalmente inaspettata, non pensavo di riuscire ad arrivare da sola: e' una grandissima emozione". Non trattiene le lacrime l'azzurra Martina Fidanza, dopo il titolo mondiale di scratch vinto ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Roubaix. "E' un sogno - ha detto alla Rai l'azzurra, che a quattro giri dal traguardo ha fatto il vuoto sulle avversarie - Se me l'avessero detto ieri non ci avrei creduto".