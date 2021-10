Tour: nel 2022 da Copenaghen a Parigi, torna l'Alpe D'Huez

Una cronometro lunga 13 chilometri, e disputata per le strade di Copenaghen, venerdì primo luglio 2022, aprirà la 109/a edizione del Tour de France di ciclismo. E' la seconda corsa a tappe che prende il via dalla Danimarca, dopo il Giro d'Italia 2012 (partenza da Herning). La corsa gialla si concluderà a Parigi domenica 24 luglio sui Campi Elisi, a Parigi. La presentazione delle squadre si svolgerà nei Giardini di Tivoli mercoledì 29 giugno. Le prime due tappe saranno pianeggianti e, dopo le prime tre frazioni danesi, la carovana ripartirà dalla Francia, a Dunkerque. A Longwy la tappa più lunga (220 chilometri). Previsto anche uno sconfinamento in Svizzera e il ritorno sull'Alpe d'Huez nella tappa col maggior dislivello. Da segnare in rosso l'11/a tappa, che prevede il Col de Telegraphe, il Galibier e il Col de Granon.