Ciclismo: Ganna campione del mondo a cronometro

Filippo Ganna si conferma campione del mondo di ciclismo nella prova a cronometro. L'azzurro ha bissato il successo dello scorso anno, a Imola, precedendo precedendo sul traguardo di Bruges il belga Vout van Aert.

"La mia condizione è salita di livello nell'ultima settimana, dopo gli Europei di Trento le cose si sono sistemate. Era importante difendere la maglia iridata. Eravamo tutti i migliori in gara, ho grande rispetto per ogni avversario, ma vincere in casa dei belgi è davvero speciale. Per me era un sogno vincere oggi. Ho fatto una grande prova, è tutto fantastico, ringrazio il mio staff". Così Filippo Ganna, nell'intervista per il circuito tv europeo dopo essersi confermato campione del mondo a cronometro in linea, alla rassegna iridata belga.