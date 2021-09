Vuelta: Nielsen vince 19/a tappa, Roglic sempre in rosso

Il danese Magnus Cort Nielsen, della EF-Nippo, ha colto il suo terzo successo parziale nella Vuelta 2021 imponendosi nella 19/a tappa, da Tapia a Monfort de Lemos, in Galizia, lungo 191 km. Nielsen ha vinto lo sprint fra sei corridori andati in fuga a una trentina di chilometri dal traguardo, e ha preceduto il portoghese Rui Oliveira e lo statunitense Quinn Simmons. Al quarto posto Andrea Bagioli. Ottavo e nono, staccati di 18", Alberto Dainese e Matteo Trentin. "Non avrei mai pensato di vincere tre tappe - le parole di Nielsen dopo il successo di oggi -, e ancora non ci credo. Mi rende particolarmente orgoglioso essermi imposto nella sesta frazione perché era di montagna e noi di montagne in Danimarca non ne abbiamo".

In classifica generale, a due giorni dalla fine, è sempre al comando lo sloveno Primoz Roglic, con un vantaggio di 2'30" sullo spagnolo Enric Mas Nicolau e di 2'53" sul colombiano Miguel Angel Lopez. Probabile che il vantaggio di Roglic aumenti, visto che domenica, nella giornata conclusiva di questa Vuelta, è in programma una tappa a cronometro, specialità in cui lo sloveno ha vinto l'oro olimpico a Tokyo.