Vuelta: Majka vince la 15/a tappa, si rivede anche Aru

Rafal Majka ha vinto la 15/a tappa della Vuelta di Spagna di ciclismo, da Navalmoral de la Mata a El Barraco, lunga 197,5 chilometri. Il polacco ha dedicato la vittoria al padre che di recente è morto Covid. Majka, che è stato a lungo in fuga assieme al redivivo Fabio Aru, non vinceva nella corsa a tappe spagnola da 2017. Il polacco ha preceduto l'olandese Steven Kruijswijk e l'australiano Chris Hamilton. Il norvegese Christian Eiking ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale, dove precede di 54" il francese Guillaume Martin e di 1'36" lo sloveno Primoz Roglic, campione in carica.