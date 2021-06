Tour: locomotiva Pogacar, la prima crono è sua

Tadej Pogacar è una vera e propria locomotiva e si prende la cronometro individuale conclusa a Laval, che era valida per la 5/a tappa dela 108/o Tour de France di ciclismo. Lo sloveno della UAE Emirates si è aggiudicato tutti gli intermedi ed è stato l'unico ad arrivare a esprimere una velodità sui 51 km/h di media, chiudendo la propria prestazione con il tempo di 32' tondi tondi, dopo 27 chilometri percorsi con la grinta, la classe e la determinazione dei grandi. Il vincitore a sorpresa della Grande Boucle dell'anno scorso ha guadagnato terreno su ogni rivale, facendo intendere che non vuole abdicare e anzi che punta dritto al bis. Al secondo posto dell'ordine d'arrivo odierno si è piazzato il campione europeo, lo svizzero Stefan Kueng (Groupama), che ha accusato un ritardo di 18"; terzo il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), che ha limitato il proprio distacco a 26". Di altissimo profilo la prestazione offerta da Mathieu Van der Poel che, sul terreno a lui meno congeniale - la sfida contro il tempo - è riuscito a conservare la maglia gialla di leader della classifica generale del Tour, chiudendo al 5/o posto e salvando il primato per per soli 8". Il capitano della Alpecin Fenix ha fatto registrare un ritardo più leggero di ogni più rosea previsione, a dimostrazione - se ancora ce ne fosse stato bisogno - di un talento cristallino, ma soprattutto di una poliedricità che lo include fra i più grandi della storia. Paradossalmente, la situazione che si è creata a fine crono risulta ideale per Pogacar che ha conquistato tanto vantaggio sui rivali, ma non sarà costretto a spremere una squadra - che non è certo fra le più forti - nei prossimi giorni, ossia prima delle salite che la corsa a tappe francese proporrà. Il Tour è più che mai aperto e il bello devo ancora venire.