Tour: dopo la protesta dei corridori Cavendish vince quarta tappa

L'inglese Mark Cavendish ha vinto la quarta tappa da Redon a Fougeres (150,4 km) della 108/a edizione del Tour de France. Per lui si tratta della 31/a vittoria nella 'corsa gialla'. Il corridore britannico ha avuto la meglio in volata sul francese Nacer Bouhanni e sul belga Jasper Philipsen. In classifica generale la maglia gialla resta sulle spalle di Matthew Van Der Poel. La tappa è stata caratterizzata dalla protesta dei corridori per le troppe cadute: subito dopo la partenza il gruppo si è fermato e i 177 ciclisti ancora in gara hanno lasciato i pedali per un minuto e messo il piede a terra. In prima fila i principali leader della corsa.

I corridori del 108/o Tour de France di ciclismo hanno espresso la propria insoddisfazione per il moltiplicarsi delle cadute nei giorni scorsi, scendendo dai pedali per 1' in segno di protesta, 500 metri dopo la partenza della 4/a tappa, in programma oggi da Redon a Fougères. In un plotone che procedeva al rallentatore, i 177 corridori ancora in gara, con in prima fila i principali leader - Mathieu Van der Poel in maglia gialla e Julian Alaphilippe con quella verde - i corridori hanno inscenato una sorta di corteo, prima di fermarsi definitivamente qualche centinaio di metri più avanti, su iniziativa del velocista André Greipel.

Con i piedi a terra, ma senza scendere dalle bici, i corridori sono rimasti fermi per 1', prima di riprendere la corsa. Secondo Radio Tour, "i corridori si sono fermati e stanno lentamente pedalando per chiedere che si stabilisca un dialogo sulla sicurezza con tutte le parti coinvolte nella Grande Boucle, Uci, organizzatori della corsa a tappe francese, squadre e corridori". Fin dall'inizio, sabato, la corsa è stata caratterizzata da violente e spettacolari cadute, a causa di molteplici motivi, provocando ritiri e tanti malanni. Lunga 150,4 chilometri, l'ultima tappa bretone del Tour non prevede alcuna salita. L'arrivo a Fougères è previsto fra le 16,50 e le 17,10.