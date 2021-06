Da Nibali a Ganna e Viviani, ecco Italia del ciclismo

Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali. Sono questi i 5 convocati per la nazionale italiana di ciclismo che correrà la prova in linea su strada dell'Olimpiade di Tokyo. Lo ha annunciato oggi il ct azzurro Davide Cassani nel corso della conferenza stampa a Milano in cui sono stati svelati convocati azzurri per i Giochi Olimpici per tutte le discipline su due ruote, dalla strada alla pista fino alla mountain bike e alla esordiente BMX.

"Non ho chiamato Nibali per il suo cognome, ma perché sono convinto che possa essere all'altezza di questa dura gara, sarà un percorso davvero impegnativo. Abbiamo una buona squadra, ma ci sono grandi campioni in ogni altra nazionale", ha spiegato Cassani. La prova su strada andrà in scena il 24 luglio in un circuito da 234 km con 4865 metri di dislivello.

Filippo Ganna sarà invece l'uomo più atteso prima il 28 luglio nella cronometro su strada (in cui è campione del mondo in carica) poi nell'inseguimento a squadre in pista dal 2 agosto (dopo il bronzo nell'ultimo mondiale). In pista, poi, sarà protagonista anche il portabandiera Elia Viviani, che punta a difendere l'oro conquistato nell'Omnium a Rio nel 2016.

Oltre ai convocati per la prova in strada maschile, sono stati così svelati tutti gli azzurri protagonisti nel ciclismo ai Giochi di Tokyo. Corsa su strada femminile: Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e due tra Marta Cavalli, Marta Bastianelli e Tatiana Guderzo. Pista maschile: Elia Viviani, Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. Pista femminile: Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster. Mountain bike: Gerhard Kerschbaumer, Luca Braidot, Nadir Colledani ed Eva Lechner. BMX: Giacomo Fantoni.

Paralimpiadi: Pierpaolo Addesi, Fabio Anobile, Paolo Cecchett, Luca MazzoneDiego Colombari, Fabrizio Cornegliani, Giorgio Farroni, Federico Mestroni, Michele Pittacolo, Andrea Tarlao, Katia Aere, Eleonora Mele, Francesca Porcellato e Ana Maria Vitelaru.