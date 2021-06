Tour de France: partita da Brest l'edizione numero 108

L'edizione numero 108 del Tour de France è partita poco dopo le 12:30, da Brest, per un percorso complessivo di circa 3.400 chilometri fino a Parigi, dove si concluderà il 18 luglio.

Il direttore del tour Christian Prudhomme ha abbassato la bandiera del via della prima tappa davanti ai 184 corridori, tra i quali il campione del mondo Julian Alaphilippe e l'olandese Adri van der Poel, favoriti della prima frazione con arrivo a Landerneau dopo 197,8 chilometri.

Alla presenza dell'ex Presidente della Repubblica François Hollande, il Tour è partito sotto un cielo nuvoloso ma senza pioggia. Folto il pubblico durante la sfilata per la città di Brest dei ciclisti. Con un tasso di incidenza misurato venerdì a 15,6 casi ogni 100.000 abitanti, al momento il Covid non sembra circolare in Bretagna. Ma la mascherina resta consigliata ai margini del percorso ed è richiesto un pass sanitario per gli spettatori che desiderano accedere alle zone di partenza e di arrivo delle prime quattro tappe.