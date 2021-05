Giro: nessuna frattura, Mohoric dimesso

E' stato dimesso ieri sera dall'ospedale di Avezzano (L'Aquila) il corridore sloveno Matej Mohoric della Bahrain Victorious, caduto in discesa durante la tappa abruzzese del Giro d'Italia verso Campo Felice. L'atleta è rimasto in osservazione alcune ore per un trauma cranico; poi dagli esami non è emersa alcuna frattura. E' stato quindi affidato alla squadra dei medici del Giro.