Giro Romandia: prima tappa a Sagan, Colbrelli secondo

Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Romandia, la Aigle-Martigny, di 168 chilometri, battendo in volata l'italiano Sonny Colbrelli. Il leader della classifica è sempre l'australiano Rohan Dennis (Ineos-Grenadiers), che ieri aveva dominato il cronoprologo.

Colbrelli si era lanciato in anticipo per la volata sul gruppo nonostante il vento contrario, ma il tre volte iridato lo ha rimontato per conquistare la sua 116/a vittoria in carriera, la seconda dell'anno dopo una tappa al Giro di Catalogna. Domani la seconda tappa porterà i corridori da La Neuveville a Saint-Imier su un percorso collinare di 165 chilometri.