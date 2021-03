Parigi-Nizza: terzo sigillo per Roglic

Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo) ha vinto a La Colmiane la settima e penultima tappa della Parigi-Nizza, conquistando il terzo successo in quattro giorni nella corsa e rafforzando il primo posto in classifica. Roglic ha battuto lo svizzero Gino Mader, protagonista di una lunga fuga e raggiunto nella salita che portava al traguardo, a quota 1.500 metri.

Terzio posto per il tedesco Maximilian Schachmann, che è secondo nella classifica generale ma con un distacco di 40 secondi da Roglic. L'ottava tappa di domani è stata accorciata a causa delle restrizioni anti Covid che impediscono l'accesso a Nizza. I concorrenti saranno impegnati in un circuito da percorrere tre volte intorno alla località di Levens, dove è previsto l'arrivo.