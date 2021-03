Ciclismo, Tirreno-Adriatico: a Lido di Camaiore vince Van Aert

Wout Van Aert, in 3h36'07", ha vinto la prima tappa della 56/a Tirreno-Adriatico di ciclismo, disputata con partenza e arrivo a Lido di Camaiore (Lucca) e lunga 156 chilometri. Il belga della Jumbo-Visma si è imposto in volata davanti all'australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), secondo, e al colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), terzo.

Primo degli italiani Andrea Vendrame, che si è classificato al quarto posto.

Van Aert, ovviamente, ha indossato anche la prima maglia azzurra di leader della classifica generale della 'Corsa dei due mari', con 4" di vantaggio su Ewan e 6" sullo stesso Gaviria.

L'italiano Simone Velasco è invece quarto a 7". Domani è in programma la 2/a tappa, da Camaiore (Lucca) a Chiusdino (Siena), lunga 202 km.