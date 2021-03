Ciclismo, Parigi-Nizza: a Roglic la 4/a tappa e il primato

Primoz Roglic, con il tempo di 4h49'36", ha vinto la 4/a tappa della Parigi-Nizza di ciclismo, indossando anche la maglia gialla di leader della classifica generale. Lo sloveno si è imposto nella Chalon sur Saone-Chiroubles, lunga 188 chilometri.

Roglic ha preceduto sul traguardo di 12" il tedesco Maximilian Schachmann, secondo, e il francese Guillaume Martin, terzo, sempre a 12". Primo gli italiani Fabio Aru, che si è piazzato a 26/o posto, con un distacco di 1'07" dal vincitore di tappa. Roglic si è portato in vetta all generale grazie anche ai 10" di abbuono conquistati al traguardo e ai 3" racimolati sul traguardo volante.

In classifica generale lo sloveno guida in 13h26'40", con un vantaggio di 35" su Schachmann, secondo, e con 37" sullo statunitense Brandon McNulty. Primo degli italiani è Mattia Cattaneo, 24/o, a 1'51".