Paolo Rossi: L'Equipe, morta la stella del mondiale 1982

La scomparsa di Paolo Rossi nelle edizioni online di giornali di tutto il mondo. L'Equipe dedica l'apertura del sito alla morte di Pablito, "la stella del mondiale 1982".

"E' morto Paolo Rossi, l'uomo che fece fuori il Brasile dal Mondiale '82. E che abbiamo sempre rispettato". E' l'omaggio che in queste ore il Brasile rende a Paolo Rossi, l'uomo dei tre gol alla Selecao morto a 64 anni nella notte. "Addio a Paolo Rossi, 'boia' del Brasile", titola in maniera dura Globoesporte. A ricordare Pablito uno degli avversari di quella partita, Junior. "Ci siamo incrociati a Torino, lui giocava alla Juve e io al Toro - dice l'ex terzino - Era molto gentile. Ha sempre portato rispetto, e noi brasiliani abbiamo sempre avuto grande rispetto per il giocatore e per l'uomo".

Anche il giornale spagnolo El Pais ricorda "l'eroe della nazionale italiana che vinse il Mondiale del '82".