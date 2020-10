Ciclismo: Vuelta, 8/a tappa allo sloveno Roglic

Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha vinto per distacco l'ottava tapa della Vuelta, la Logrono-Alto de Moncalvillo di 164 km, con arrivo in quota.

Roglic ha preceduto di 13 secondi il leader della classifica generale, portandosi a una decina di secondi di distacco da lui.

Terzo sia al traguardo, si in classifica l'irlandese Dan Martin.

Lo sloveno ha piazzato il suo attacco un po' prima dell'ultimo chilometro e il portacolori della Ineos è stato l'unico in grado di seguirlo sulla ripida salita (9,2% in media), dando vita ad un duello che alla fine ha premiato Roglic.