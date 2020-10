Giro: 12/a tappa Narváez vince per distacco a Cesenatico

Jhonatan Manuel Narváez ha vinto per distacco la 12/a tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, la Cesenatico-Cesenatico (Forlì-Cesena), lunga 204 chilometri.

L'ecuadoriano ha preceduto sul traguardo l'ucraino Mark Padun, in ritardo di 1' circa. E' la seconda vittoria di un corridore ecuadoriano nell'edizione 2020 della corsa rosa dopo quella conquistata da Caicedo. Il portoghese Joao Almeida, in ritardo di oltre 8' sul traguardo dal vincitore odierno Narvaez, ha conservato la maglia rosa.