Giro: Deceuninck-Quick-Step con Ballerini e Masnada

Il neocampione del mondo di Imola, Julian Alaphilippe, come previsto, non sarà al 103/o Giro d'Italia di ciclismo con Deceuninck-Quick-Step. La squadra belga, sabato prossimo al via di Monreale (Palermo), schiererà otto corridori: Joao Almeida (Portogallo), Davide Ballerini (Italia), Alvaro Jose Hodeg Chagui (Colombia), Mikkel Honoré (Danimarca), Iljo Keisse (Belgio), James Knox (Gran Bretagna), Fausto Masnada (Italia), Pieter Serry (Belgio).

Ballerini ha vinto la tappa finale del Giro di Polonia e si è piazzato al secondo posto ai Campionati italiani: torna nella corsa rosa dopo due anni insieme a Fausto Masnada, che ha impressionato un paio di settimane fa alla Tirreno-Adriatico.

I ds del team saranno l'italiano Davide Bramati, i belgi Klaas Lodewyck e Geert Van Bondt.