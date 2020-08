Tour al via, a Kristoff la prima tappa

Alexander Kristoff (UAE Emirates) ha vinto la prima tappa della 107/a edizione de Tour de France partito oggi da Nizza con due mesi di ritardo per l'emergenza coronavirus e con rigorose misure anticovid.



La tappa è stata condizionata dalla pioggia, caduta per quasi tutti i 156 chilometri del percorso con partenza e arrivo a Nizza. Numerose le cadute, fortunatamente senza conseguenze per i corridori che però hanno deciso di rallentare in discesa per non rischiare. Domani seconda tappa ancora da Nizza a Nizza, stavolta di 186 km.

Kristoff regala alla UAE Emirates la prima maglia gialla del Tour de France 2020. Il norvegese in volata ha battuto il campione del mondo Mads Pedersen, che precede Bohl, Bennett e Sagan.