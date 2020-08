Tour: misure anti Covid, al secondo positivo team escluso

Gli organizzatori del Tour de France hanno avvertito le squadre che al secondo caso di positività al coronavirus scatterà l'esclusione dalla corsa a tappe, anche se la positività dovesse riguardare un membro del personale. Lo riporta l'Equipe. Il giornale sportivo francese aggiunge che prima di arrivare a Nizza, da dove sabato 29 agosto partirà il Tour, ogni squadra dovrà accreditare un gruppo di 30 persone (compresi gli otto corridori) per l'accesso ad hotel, bus, linee di partenza e arrivo.

Questa "bolla" di trenta persone dovrà vivere in isolamento e, ad esempio, non sarà autorizzata ad accedere al villaggio di partenza della tappa. Se all'interno di questa "bolla" vengono rilevati due casi positivi - i test verranno effettuati sei e tre giorni prima della partenza e durante i due giorni di riposo - la squadra verrà esclusa dalla gara