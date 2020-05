Ciclismo: su Topolino il Giro da capogiro con Zio Paperone

Lo sport e la passione per il ciclismo arrivano anche su Topolino. In questa stagione, falcidiata da rinvìi e annullamenti, Topolino ospiterà sulle proprie pagine a fumetti la gara ciclistica italiana per eccellenza, nell'attesa che a ottobre si disputi la 103/a edizione. Il Giro d'Italia si correrà su Topolino (edito da Panini Comics) grazie a Zio Paperone e al Giro da capogiro, una storia in tre episodi che prende vita con un prologo speciale nel numero 3.363 in edicola da oggi.

Nella storia, scritta da Bruno Enna e disegnata da Marco Mazzarello, Zio Paperone e il Giro da capogiro seguono lo stesso percorso della 'carovana rosa', portando i paperi (già in Italia per il tour sulle tracce di Raffaello, appena conclusosi nella storia Zio Paperone e la pietra dell'oltreblù) per le strade della Penisola. La storia si sviluppa nelle stesse location che la manifestazione ufficiale avrebbe dovuto toccare, partendo da Budapest il 9 maggio.