Serie A: Juventus-Genoa 1-0 DIRETTA e FOTO

In campo Juventus-Genoa 1-0

La vigilia. Difesa a tre e il tandem Vlahovic-Kolo Muani, Tudor cerca il miglior abito per la sua Juventus al debutto allo Stadium contro il Genoa.

Alla Continassa sono stati giorni di esperimenti e valutazioni, anche perché la rivoluzione rispetto a Thiago Motta sarà radicale. I ballottaggi sono tanti e in tutti i reparti, pure il modulo è ancora decidere in via definitiva: se il croato dovesse davvero 'ribaltare' i bianconeri, si comincerà con Gatti al centro della difesa e la coppia Kalulu-Veiga nelle posizioni di braccetti.

La certezza è il tandem di mediani, con capitan Locatelli e Thuram che proveranno a ritrovare quell'equilibrio perso nelle ultime settimane e nelle ultime uscite con l'italo-brasiliano alla guida. E poi cominciano i ballottaggi veri, con Cambiaso e Douglas Luiz che con ogni probabilità non faranno parte delle rotazioni perché fermati ai box dai rispettivi acciacchi. Weah è certo di giocare sulla fascia destra, a sinistra invece sono stati alternati McKennie e Nico Gonzalez con Tudor che si è preso ancora una notte di riflessioni e valutazioni.

Anche in attacco il tecnico croato ha voluto tenere tutti sulla corda: si oscilla tra la possibilità di vedere due trequartisti alle spalle di un'unica punta, quindi con Vlahovic supportato da Yildiz e Koopmeiners, oppure subito con il doppio centravanti, dove Kolo Muani andrebbe ad affiancare il serbo e l'ex Atalanta rischierebbe la panchina. Anche su questo bisogna ancora sciogliere le ultime riserve, Tudor sa di non poter sbagliare il primo appuntamento alla guida dei bianconeri.

Intanto, però, si è consolato vedendo i suoi precedenti contro il Genoa: in quattro confronti personali non ha mai perso, battendo il Grifone alla guida di Lazio, Verona e Udinese, con un pareggio a completare il bilancio nel poker. Questa volta sono obbligatori i tre punti, anche per non rendere ulteriormente in salita la missione quarto posto e Champions League.



