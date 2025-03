In A le grafiche Var sui maxischermi e in Coppa Italia l'audio dell'arbitro

Novità Var in serie A. Dalla prossima giornata, la 30/a, le grafiche televisive trasmesse durante il controllo in video saranno trasmesse anche sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti allo stadio del controllo in corso.

Per le semifinali e per la finale di Coppa Italia, inoltre, la Lega Serie A darà il via alla sperimentazione della diffusione dell'audio dell'arbitro negli stadi e in tv, limitatamente alla spiegazione delle decisioni dopo l' On-Field-Review. "L`obiettivo - dichiara l'ad della Lega A, Luigi De Siervo - e' rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili".



