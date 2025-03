"Io in Russia? Ora vediamo…". Francesco Totti, a margine di un evento all'Iliad Store a Roma, è ancora interlocutorio dopo il caso politico nato per il suo viaggio a Mosca in programma per il prossimo 8 aprile. L'ex capitano giallorosso, infatti, dovrebbe essere nella capitale russa come ospite d'onore dell'International Rb Award, un evento organizzato da un noto sito locale di sport e scommesse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA