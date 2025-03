Nations League, stasera in campo Italia-Germania LIVE

Italia-Germania in campo alle 20:45 a San Siro per la gara di andata dei quarti di finale di Nations League.

Luciano Spalletti sceglie la coppia d'attacco formata da Kean e Raspadori . Il commissario tecnico conferma il 3-5-2 usato nelle ultime sfide, con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori davanti a capitan Donnarumma. Politano e Udogie si muoveranno sulle fasce, mentre Rovella ha vinto il ballottaggio con Ricci per il ruolo in regia insieme a Barella e Tonali. Qualche novità rispetto alle indiscrezioni della vigilia invece per la Germania, con Amiri insieme a Sané e Musiala a completare il terzetto d'attacco dietro all'unica punta Burkardt. Arbitrerà il francese Letexier, che ha un unico precedente con gli azzurri nell'1-1 contro la Macedonia del 9 settembre 2023 nelle qualificazioni per gli Europei.

Breve ricordo di Bruno Pizzul nel preparatita.. Sul maxi schermo di San Siro è stato trasmesso un breve video di telecronaca del giornalista scomparso qualche giorno fa. "Professionista esemplare, simbolo d'umanità e profondo amore per il calcio, ha attraversato gli anni con la stoffa di un campione di razza", lo ha raccontato lo speaker. Poi il lungo applauso del pubblico sugli spalti con l'immagine di Pizzul sorridente e il saluto 'ciao Bruno' sul maxischermo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA