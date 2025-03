Serie A: Atalanta-Inter 0-1 DIRETTA e FOTO

Atalanta-Inter 0-1 in campo per la 29esima giornata di campionato

Al 54' Atalanta - INTER 0-1! Rete di Carlos Augusto. Corner perfetto di Calhanoglu, colpo di testa dell'ex Monza che insacca all spalle di Carnesecchi!

Marotta, trasformare le critiche in motivazioni - "A volte le critiche sono troppo esasperate, siamo professionisti e dobbiamo saperle trasformare in motivazioni". Così Giuseppe Marotta a Dazn prima del match dell'Inter in casa dell'Atalanta: "Siamo una società blasonata con obiettivi importanti. Ripetersi è sempre difficile, non aver vinto gli scontri diretti è un dato statistico, contano approccio alla gara e motivazioni - spiega il presidente dell'Inter -. Questo è un esame da superare contro una squadra molto forte con le chances di arrivare fino in fondo e vincere lo scudetto". Marotta parla da ex direttore sportivo dei bergamaschi nei primi anni duemila: "L'Atalanta non è in questa posizione per caso, ma per un modello vincente negli anni. Un esempio che ci viene dall'Italia di provincia e continua a competere anche in Europa: un modello di grande passione e competenza", chiude.

