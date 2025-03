Malinovskyi crea e Miretti segna, Genoa batte il Lecce

Genoa batte Lecce 2-1 nel match che ha aperto la 29esima giornata di Serie A

I GOL

Al 68' Genoa-LECCE 2-1. Nikola Krstovic (Lecce) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.



Al 45'+2 GENOA-Lecce 2-0. Ancora rete di Fabio Miretti. Spalle alla porta, Miretti si gira sul mancino e batte Falcone proprio prima della fine del primo tempo dopo il servizio di Malinovskyi.

Al 16' GENOA-Lecce 1-0. Rete di Fabio Miretti. Dopo aver rischiato di beccare il gol di svantaggio, ecco che il Genoa passa in vantaggio col destro al volo in girata di Miretti lanciato da Malinovskyi.

IL LIVE

LA PARTITA

Il Genoa batte il Lecce nel primo anticipo della 29/a giornata grazie ad una doppietta di Miretti nel primo tempo alla quale risponde su rigore Krstovic nella ripresa. Un successo fondamentale nella corsa salvezza del Grifone, traguardo ormai ad un passo mentre i giallorossi incassano la quarta sconfitta consecutiva e rimangono nelle zone calde. Avvio surreale nel silenzio con la protesta dei tifosi genoani contro "orari indecenti e trasferte vietate all'ultimo senza senso", protesta che ha trovato sponda anche nel migliaio di tifosi ospiti rimasti in silenzio durante i primi 5' di gioco.

Al termine della protesta però il Ferraris si è trasformato in una bolgia con moltissimi fumogeni e torce, una finita anche in campo, che ha portato l'arbitro Maresca a fermare il gioco per qualche secondo. Vieira, con 11 assenti, si affida dal primo minuto al rientrante Malinovskyi (titolare a sei mesi dall'infortunio di Venezia), Giampaolo con Krstovic prima punta e moduli speculari per i due tecnici, 4-2-3-1. Gara che cresce di intensità con il passare dei minuti e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Lecce che prova in due occasioni a sorprendere i rossoblù prima con un cross di Guilbert sfiorato da Krtosvic e poi con una conclusione di Berisha, fuori. Genoa che risponde con due angoli in pochi minuti fino al 16' quando Malinovskyi serve in area Miretti che gira in rovesciata battendo Falcone per il vantaggio dei padroni di casa.

Il Lecce prova a rispondere con un tiro da fuori di Morente che finisce però a lato ma la squadra di Giampaolo pur costruendo molto non sembra poter rispondere ai rossoblù che intanto però vedono ammonire Martin, unico diffidato, che salterà la Juventus alla ripresa dopo la sosta. Genoa che spinge con continuità e in pieno recupero trova il gol del raddoppio ancora sull'asse Malinovksyi-Miretti. Il centrocampista ucraino al limite invece di tirare pesca in mezzo Miretti che si gira bene liberandosi del marcatore e batte con il mancino ancora Falcone. Al rientro dagli spogliatoi Giampaolo prova subito due mosse inserendo Karlsson e N Dri ma non sortisce l'effetto sperato con il Genoa che controlla il vantaggio non disdegnando qualche sortita offensiva. Al decimo ovazione per Malinovskyi che lascia il campo a Matturro. Giampaolo intanto cambia ancora , dentro De Melo e Kaba, ma sono i padroni di casa a sfiorare il terzo gol prima con Miretti, poi in contropiede con Pinamonti. Al 20' la possibile svolta: intervento del Var che richiama Maresca al monitor per un tocco di mano in area di Matturro.

L'arbitro assegna il rigore che Krstovic batte segnando e riaprendo la gara. La rete trasforma il Lecce, grazie anche ai cambi di Giampaolo, e ad un Genoa che dopo l'uscita di Malinovskyi arretra il baricentro. Gli ospiti iniziano così a spingere con continuità. Al 38' Karlsson ci prova dal limite ma Leali si distende bene respingendo in tuffo. Vieira si gioca le ultime carte inserendo Onana e Norton-Cuffy con Giampaolo che risponde con Banda. Il Lecce però fatica a rendersi pericoloso e nel finale il Grifone controlla conquistando così una vittoria fondamentale nella corsa salvezza. I tre punti permettono ai rossoblù di raggiungere quota 35 mentre i tifosi del Lecce contestano i propri giocatori.

